Даниил Квят: Нам нужно сохранить скорость и хорошо подготовиться к квалификации и гонке
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями
после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал,
соответственно, шестой и четвертый результат.
«Продуктивный четверг. Мы
проехали много кругов, причем в довольно хорошем темпе. Теперь у нас есть много
данных, которые пригодятся при подготовке к субботе. Я доволен балансом машины,
мы вполне конкурентоспособны.
Нужно сохранить эту скорость и
хорошо подготовиться к квалификации и гонке», - цитирует Квята Autosport.
Гран-при
Монако
Вторая свободная
практика
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
– 1:12.720
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
+0.487
3. Кими Райкконен («Феррари»)
+0,563
4. Даниил Квят («Торо Россо»)
+0.611
5. Карлос Сайнс («Торо Россо»)
+0.680
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
+0.766
7. Серхио Перес («Форс Индия»)
+1.079
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
+1.153
9. Кевин Магнуссен («Хаас»)
+1.170
10. Валттери Боттас («Мерседес»)
+1.182
11. Стоффель Вандорн («Макларен»)
+1.226
12. Дженсон Баттон («Макларен»)
+1.261
13. Фелипе Масса («Уильямс»)
+1.283
14. Ромен Грожан («Хаас») +1.302
15. Эстебан Окон («Форс Индия»)
+1.373
16. Ланс Стролл («Уильямс»)
+1.754
17. Нико Хюлькенберг («Рено»)
+2.150
18. Джолион Палмер («Рено»)
+2.896
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
+2.971
20. Паскаль Верляйн («Заубер»)
+2.975