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Даниил Квят: Нам нужно сохранить скорость и хорошо подготовиться к квалификации и гонке

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, шестой и четвертый результат.

«Продуктивный четверг. Мы проехали много кругов, причем в довольно хорошем темпе. Теперь у нас есть много данных, которые пригодятся при подготовке к субботе. Я доволен балансом машины, мы вполне конкурентоспособны.

Нужно сохранить эту скорость и хорошо подготовиться к квалификации и гонке», - цитирует Квята Autosport.

Гран-при Монако

Вторая свободная практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1:12.720

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.487

3. Кими Райкконен («Феррари») +0,563

4. Даниил Квят («Торо Россо») +0.611

5. Карлос Сайнс («Торо Россо») +0.680

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.766

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1.079

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.153

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.170

10. Валттери Боттас («Мерседес») +1.182

11. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.226

12. Дженсон Баттон («Макларен») +1.261

13. Фелипе Масса («Уильямс») +1.283

14. Ромен Грожан («Хаас») +1.302

15. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.373

16. Ланс Стролл («Уильямс») +1.754

17. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.150

18. Джолион Палмер («Рено») +2.896

19. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.971

20. Паскаль Верляйн («Заубер») +2.975

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