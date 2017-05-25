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Никита Алексеев: Пришел в «Зенит» не для того, чтобы сидеть в запасе под Михайловым

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Новичок казанского «Зенита» Никита Алексеев признался, что его не пугает конкуренция за место в составе с лидером команды Максимом Михайловым.

«После армии меня ничего не пугает. На самом деле для меня это серьезный вызов. Я пришел не тренироваться и не сидеть в запасе под Максом Михайловым. Буду выкладываться, стараться, а там будет видно. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Даже здорово, что у меня такой сильный напарник – буду еще больше стараться. Здоровая конкуренция — это хорошо», - приводит слова Алексеева «Спорт Бизнес Online».

В 2010 году Алексеев стал чемпионом Европы в составе молодежной сборной, а в 2013 году – серебряным призером чемпионата России с «Уралом».

В прошедшем сезоне Алексеев стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата России, выступая за «Нову».

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