Льюис Хэмилтон: Во второй тренировке шины почему-то перестали работать
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями
после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он стал первым
на первой тренировки, а на второй – восьмым.
«Мы хорошо выступили в
утренней сессии, но днем что-то пошло не так. По каким-то причинам шины перестали работать.
Надо изучить эту проблему и устранить к субботе. В нашем распоряжении будет два
дня для работы над машиной», - цитирует Хэмилтона Autosport.
Гран-при
Монако
Вторая
свободная практика
1.
Себастьян Феттель («Феррари») – 1:12.720
2.
Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.487
3. Кими
Райкконен («Феррари») +0,563
4. Даниил
Квят («Торо Россо») +0.611
5. Карлос
Сайнс («Торо Россо») +0.680
6. Макс
Ферстаппен («Ред Булл») +0.766
7. Серхио
Перес («Форс Индия») +1.079
8. Льюис
Хэмилтон («Мерседес») +1.153
9. Кевин
Магнуссен («Хаас») +1.170
10.
Валттери Боттас («Мерседес») +1.182
11.
Стоффель Вандорн («Макларен») +1.226
12.
Дженсон Баттон («Макларен») +1.261
13.
Фелипе Масса («Уильямс») +1.283
14. Ромен
Грожан («Хаас») +1.302
15.
Эстебан Окон («Форс Индия») +1.373
16. Ланс
Стролл («Уильямс») +1.754
17. Нико
Хюлькенберг («Рено») +2.150
18.
Джолион Палмер («Рено») +2.896
19.
Маркус Эрикссон («Заубер») +2.971
20.
Паскаль Верляйн («Заубер») +2.975