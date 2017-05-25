Димитрис Итудис: Будем фокусироваться на первой игре с «Локомотивом»
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис высказал
мнение о предстоящем первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани».
«Мы начинаем полуфинальную серию и понимаем важность
предстоящих матчей. Будем фокусироваться на первой игре», - приводит
официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
ЦСКА и «Локомотив-Кубань» 26 мая в Москве проведут первый матч противостояния, которое продлится до трех побед одной из команд.
Матч
Место и дата
26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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