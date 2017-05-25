Димитрис Итудис: Будем фокусироваться на первой игре с «Локомотивом»

читайте также

Василий Карасев: В таких сериях как «Зенит» – «Химки» растут игроки и тренеры Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Химок» (99:95).

Душко Иванович: Это была только первая игра с «Зенитом». Если нужно будет для победы, мы сыграем все пять Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Зенита» (95:99).

Началась лучшая серия в истории России! «Зенит» и «Химки» снова сделали жарко «Химкам» не хватило 31 очка Алексея Шведа, а «Зениту» было достаточно 21 от Сергея Карасева.

31 очко Шведа не помогло «Химкам» обыграть «Зенит» в первом матче серии В первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 99:95 (27:28, 19:16, 26:27, 27:24).

Тэйлор Рочести: Нас ожидает тяжелая серия против ЦСКА Защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Тэйлор Рочести высказал мнение о предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.

Саша Обрадович: «Локомотив-Кубань» чувствует себя уверенно перед серией с ЦСКА Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович высказал мнение о предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.

«Зенит» – «Химки». Видеотрансляция первого матча полуфинала Единой Лиги ВТБ. Онлайн «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляцию первого матча 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Химки».

Станислав Еремин: «Локомотив-Кубань» не выиграет у ЦСКА больше одного матча Заслуженный тренер России Станислав Еремин поделился ожиданиями от полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань».

Василий Карасев: «Зенит» подойдет к полуфинальным встречам с «Химками» в боевом составе Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Химок».

Кто попадет в Евролигу? Анонс серии «Зенит» – «Химки» Сегодня стартует первая полуфинальная серия Единой лиги ВТБ – питерский «Зенит» сыграет с «Химками».

Хайнс продлит контракт с ЦСКА Авторитетный израильский журналист Дэвид Пик сообщил, что московский ЦСКА договорился о продлении контракта с американским форвардом Кайлом Хайнсом.

Клайберн перейдет в ЦСКА из «Дарушафаки» Московский ЦСКА договорился о подписании американского форварда Уилла Клайберна, сообщает Eurohoops.

Владимир Гомельский: Не думаю, что Антонов может заинтересовать скаутов НБА Обозреватель «Советского спорта» высказался о возможном отъезде форварда ЦСКА Семена Антонова в НБА.

Сергей Кущенко: Лишь девять процентов суммарного бюджета российских клубов Единой лиги ВТБ поступает из бюджета Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лишь девять процентов суммарного бюджета клубов лиги являются бюджетными средствами.

В случае ухода Теодосича ЦСКА попытается приобрести Серхио Родригеса Баскетбольный ЦСКА в случае ухода из команды сербского разыгрывающего Милоша Теодосича попытается приобрести Серхио Родригеса, выступающего в НБА за «Филадельфию». Об этом сообщает Eurohoops.

Дэвид Блатт по окончании сезона станет свободным агентом Главный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт по окончании текущего сезона станет свободным агентом, сообщает Eurohoops.

Андрей Кириленко: ЦСКА был на голову сильнее и закономерно победил «Реал» Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу ЦСКА в матче за третье место Евролиги с «Реалом» (94:70).

Обреченные. Андронов – о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКА Уик-энд поклонники баскетбола и хоккея прожили примерно по одной схеме. Алексей Андронов о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКА

«Мы знали, этот матч – вопрос престижа». Игроки ЦСКА – о победе над «Реалом» О чем говорили в раздевалке ЦСКА после игры с «Реалом», принесшей армейцам третье место в Евролиге.