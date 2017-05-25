Игорь Чугайнов: Уже говорил, что 3:0 со «Спартаком» может для «Арсенала» плохо закончиться
Бывший главный тренер «Торпедо» и «Сокола» Игорь Чугайнов прокомментировал победу «Енисея» над «Арсеналом» (2:1) в первом стыковом матче.
- Мне кажется, «Арсенал» не совсем оказался готов к сопернику, не разобрал его досконально. Я уже говорил: 3:0 со «Спартаком» может закончиться плохо. Красноярцы всегда давят в первые 15 минут, а гости их откровенно проспали. Счет мог быть и 2:0. Впрочем, игра получилась противоречивая. Когда забивал Комбаров, ошибку допустил Алиев, тем не менее это подтверждение того, что «Енисей» - не та команда, которая может вытащить результат на обороне. Во втором тайме «Арсенал» доминировал. В концовке же настало время ошибиться уже гостям, хотя до этого они были близки ко второму голу, - цитирует Чугайнова Sportbox.
Ответный матч пройдет 28 мая в Туле.
Матч
Голы
Александров 11 (1:0 - автогол). Комбаров 72 (1:1). Малоян 90 (2:1).
Состав
Енисей: Опарин, Кичин, Васильев, Чичерин, Иванов, Ланин, Семакин, Алиев, Камеш (Чернов, 83), Саркисов (Малоян, 79), Самодин (Козлов, 77)
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Григалава, Боурчану, Думбия, Максимов, Берхамов (Горбатенко, 46), Александров, Шевченко
Предупреждения:
Чичерин, 31 - Григалава, 39; Думбия, 65
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
25 мая 15:30, Центральный, Текстовая трансляция