Саша Обрадович: «Локомотив-Кубань» чувствует себя уверенно перед серией с ЦСКА
Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша
Обрадович высказал мнение о предстоящей
полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.
«Команда чувствует себя уверенно, особенно после
серии с УНИКСом. Посмотрим, как хорошо нам удастся подготовиться, и дело не
только в тактической подготовке, но и в психологической. Мы должны быть готовы
ко всему. Первые игры не будут легкими ни для кого. Говорят, что в таких
сильных соперничествах быть фаворитом не означает иметь преимущество. Надеюсь,
нам удастся контролировать игру и показывать хороший баскетбол на протяжении
всего матча», - приводит официальный сайт «Локомотива-Кубани» слова Обрадовича.
ЦСКА и «Локомотив-Кубань» 26 мая в Москве проведут первый матч противостояния, которое продлится до трех побед одной из команд.
Матч
Место и дата
26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция