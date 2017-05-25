Саша Обрадович: «Локомотив-Кубань» чувствует себя уверенно перед серией с ЦСКА

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович высказал мнение о предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.



«Команда чувствует себя уверенно, особенно после серии с УНИКСом. Посмотрим, как хорошо нам удастся подготовиться, и дело не только в тактической подготовке, но и в психологической. Мы должны быть готовы ко всему. Первые игры не будут легкими ни для кого. Говорят, что в таких сильных соперничествах быть фаворитом не означает иметь преимущество. Надеюсь, нам удастся контролировать игру и показывать хороший баскетбол на протяжении всего матча», - приводит официальный сайт «Локомотива-Кубани» слова Обрадовича.



ЦСКА и «Локомотив-Кубань» 26 мая в Москве проведут первый матч противостояния, которое продлится до трех побед одной из команд.