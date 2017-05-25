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31 очко Шведа не помогло «Химкам» обыграть «Зенит» в первом матче серии

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 99:95 (27:28, 19:16, 26:27, 27:24).

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который набрал 31 очко. В составе сине-бело-голубых 22 очка на счету Аарона Уайта, на одно очко меньше набрал Сергей Карасев. 

После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу зенитовцев. Следующий матч пройдет 27 мая в Петербурге. Начало встречи в 17:00.

Матч

Зенит - Химки - 99:95

Место и дата

25 мая 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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