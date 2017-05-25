Василий Карасев: В таких сериях как «Зенит» – «Химки» растут игроки и тренеры

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Химок» (99:95).

- Это была только первая домашняя игра. Изначально была нервная игра, не все получалось в нападении. Хорошо, что смогли перестроиться, почувствовали свою игру. Были хорошие отрезки, но после них были провальные отрезки. Мы совершили 19 потерь против 11 у соперника. Это слишком много для игры с таким соперником.- В таких сериях растут игроки и тренеры. Конечно, было бы приятно побеждать 20 или 30 очков, но играют две равные команды, поэтому и серия будет равная до самого конца, - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 99:95 (27:28, 19:16, 26:27, 27:24).

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который набрал 31 очко. В составе сине-бело-голубых 22 очка на счету Аарона Уайта, на одно очко меньше набрал Сергей Карасев.

После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу зенитовцев. Следующий матч пройдет 27 мая в Петербурге. Начало встречи в 17:00.