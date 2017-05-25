Душко Иванович: Это была только первая игра с «Зенитом». Если нужно будет для победы, мы сыграем все пять

Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Зенита» (95:99).

- Это была только первая игра. Если нужно будет для победы, мы сыграем все пять. У нас был шанс победить, но мы играли не так хорошо на протяжении всего матча.

- Ожидали, что будет так много болельщиков?

- Публика отличная. Но я не знаю, как ходят на баскетбол в Петербурге. Думаю, на полуфинале Единой лиги ВТБ и должно быть столько зрителей, - передает слова Ивановича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 99:95 (27:28, 19:16, 26:27, 27:24).

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который набрал 31 очко. В составе сине-бело-голубых 22 очка на счету Аарона Уайта, на одно очко меньше набрал Сергей Карасев.

После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу зенитовцев. Следующий матч пройдет 27 мая в Петербурге. Начало встречи в 17:00.