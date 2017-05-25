Аарон Уайт: Швед – великий игрок, но у «Зенита» каждый может взять на себя инициативу

Форвард «Зенита» Аарон Уайт поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Химок» (99:95).

- У нас очень хорошая команда, мы дважды победили «Химки» в регулярном чемпионате, и когда мы играем в свою игру – у нас очень хороший шанс победить в серии.

- То, что у «Химок» есть один Швед, а у «Зенита» гораздо больше исполнителей, способных реализовать броски – это преимущество?

- Да, это действительно так. Швед – великий игрок, но у нас каждый может взять на себя инициативу, и мы должны использовать это преимущество, чтобы победить в серии.

Началась лучшая серия в истории России! «Зенит» и «Химки» снова сделали жарко

- Вы набрали 22 очка, это ваш персональный рекорд.

- Это очень хороший момент, чтобы показать персональный рекорд, но я просто выполняю свою работу, играю свою роль. Надеюсь, что это поможет команде победить, - передает слова Уайта корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 99:95 (27:28, 19:16, 26:27, 27:24).

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который набрал 31 очко. В составе сине-бело-голубых 22 очка на счету Аарона Уайта, на одно очко меньше набрал Сергей Карасев.

После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу зенитовцев. Следующий матч пройдет 27 мая в Петербурге. Начало встречи в 17:00.