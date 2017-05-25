Сергей Карасев: Возвращение в НБА? Сейчас все мысли в плей-офф, о «Химках». Будет время – будет пища

Форвард «Зенита» Сергей Карасев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Химок» (99:95).

- За счет чего удалось дожать «Химки»?

- За счет командной игры. Можно было и получше, но со всеми огрехами мы игру переломили.

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- Планируете возвращение в НБА? Есть предложения?

- Сейчас все мысли в плей-офф, о «Химках». Будет время – будет пища.

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- «Зенит» готов выступать в Евролиге?

- Готов. Мы ради этого и собрались здесь. Это другой уровень. Нужно ведь когда-то начинать, правильно? - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 99:95 (27:28, 19:16, 26:27, 27:24).

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который набрал 31 очко. В составе сине-бело-голубых 22 очка на счету Аарона Уайта, на одно очко меньше набрал Сергей Карасев.

После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу зенитовцев. Следующий матч пройдет 27 мая в Петербурге. Начало встречи в 17:00.