Янис Тимма: Присылают контракты многие клубы, есть варианты, но пока я здесь, в «Зените»

Форвард «Зенита» Янис Тимма поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Химок» (99:95).

- В конце мы отборолись на своем щите, забили свою броски. У нас была ладная защита, много забили. Результативная игра, но в конце концов мы сумели отыграться в защите.

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- Прошла новость, что вы не останетесь в «Зените».

- Я ничего не знаю, я играю здесь. Присылают контракты многие клубы, есть варианты, но пока я здесь, в «Зените», - передает слова Тиммы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 99:95 (27:28, 19:16, 26:27, 27:24).

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который набрал 31 очко. В составе сине-бело-голубых 22 очка на счету Аарона Уайта, на одно очко меньше набрал Сергей Карасев.

После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу зенитовцев. Следующий матч пройдет 27 мая в Петербурге. Начало встречи в 17:00.