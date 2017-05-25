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«Шериф» разгромил «Зарю» в финале Кубка Молдавии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч Кубка Молдавии между тираспольским «Шерифом» и «Зарей» (Бельцы) завершился победой клуба из Тирасполя. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Шерифа».

В составе победителей по дублю сделали Виталий Дамашкан и Сирил Байала. Еще один мяч забил Жоалиссон.

«Шериф» стал победителем Кубка Молдавии в девятый раз.

Кубок Молдавии

Финал

Стадион «Зимбру» (Кишинев)

«Шериф» - «Заря» - 5:0

Голы: Дамашкан, 49, 59, Байала, 54, 56, Жоалиссон, 89.

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