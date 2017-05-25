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Тэйлор Рочести: Нас ожидает тяжелая серия против ЦСКА

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Тэйлор Рочести высказал мнение о предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.

«Мы усердно работали на протяжении всего сезона. ЦСКА — отличная команда, но нам есть, что им противопоставить. Мы все воодушевлены тем, что можем посмотреть, из чего мы сделаны. Это будет тяжелая серия. Кажется, они не проиграли ни одной серии в истории Единой лиги ВТБ, но наша работа заключается в том, чтобы поехать туда и посмотреть, сможем ли мы стать первой командой, которая выиграет серию у ЦСКА, - приводит официальный сайт «Локомотива-Кубани» слова Рочести.

ЦСКА и «Локомотив-Кубань» 26 мая в Москве проведут первый матч противостояния, которое продлится до трех побед одной из команд.

Матч

ЦСКА - Локомотив-Кубань

Место и дата

26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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