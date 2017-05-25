Тэйлор Рочести: Нас ожидает тяжелая серия против ЦСКА

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Тэйлор Рочести высказал мнение о предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.



«Мы усердно работали на протяжении всего сезона. ЦСКА — отличная команда, но нам есть, что им противопоставить. Мы все воодушевлены тем, что можем посмотреть, из чего мы сделаны. Это будет тяжелая серия. Кажется, они не проиграли ни одной серии в истории Единой лиги ВТБ, но наша работа заключается в том, чтобы поехать туда и посмотреть, сможем ли мы стать первой командой, которая выиграет серию у ЦСКА, - приводит официальный сайт «Локомотива-Кубани» слова Рочести.



ЦСКА и «Локомотив-Кубань» 26 мая в Москве проведут первый матч противостояния, которое продлится до трех побед одной из команд.