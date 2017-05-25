Тэйлор Рочести: Нас ожидает тяжелая серия против ЦСКА
Защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Тэйлор Рочести высказал мнение о предстоящей полуфинальной
серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.
«Мы усердно
работали на протяжении всего сезона. ЦСКА — отличная команда, но нам есть, что
им противопоставить. Мы все воодушевлены тем, что можем посмотреть, из чего мы
сделаны. Это будет тяжелая серия. Кажется, они не проиграли ни одной серии в
истории Единой лиги ВТБ, но наша работа заключается в том, чтобы поехать туда и
посмотреть, сможем ли мы стать первой командой, которая выиграет серию у ЦСКА,
- приводит официальный сайт «Локомотива-Кубани» слова Рочести.
ЦСКА и «Локомотив-Кубань» 26 мая в Москве проведут первый матч противостояния, которое продлится до трех побед одной из команд.
Матч
Место и дата
26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция