Кубок конфедераций могут заменить новым клубным чемпионатом мира
Кубок конфедераций после проведения турнира в
2017 году в России могут заменить новым чемпионатом мира среди клубов, информирует
As.
Издание уточняет, что вместо Кубка конфедераций и
старого клубного чемпионата мира может появиться Межконтинентальный кубок. В
нем могут выступить 16 или 24 команды: последние два победителя Лиги чемпионов,
Лиги Европы и Кубка Либертадорес, а также финалисты данных турниров. Также
среди участников турнира будут победителя клубных турниров в Азии, Африке,
Центральной и Северной Америке. Турнир будет проводиться раз в два года.
Сейчас ведутся переговоры с Южноамериканской
конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ), так как из-за проекта турнира Кубок Америки
должен будет проводиться в год чемпионата Европы.
Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.