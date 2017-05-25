Кубок конфедераций могут заменить новым клубным чемпионатом мира

Кубок конфедераций после проведения турнира в 2017 году в России могут заменить новым чемпионатом мира среди клубов, информирует As.

Издание уточняет, что вместо Кубка конфедераций и старого клубного чемпионата мира может появиться Межконтинентальный кубок. В нем могут выступить 16 или 24 команды: последние два победителя Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Либертадорес, а также финалисты данных турниров. Также среди участников турнира будут победителя клубных турниров в Азии, Африке, Центральной и Северной Америке. Турнир будет проводиться раз в два года.

Сейчас ведутся переговоры с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ), так как из-за проекта турнира Кубок Америки должен будет проводиться в год чемпионата Европы.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.