Геннадий Орлов: Я ни слова не говорил о «Матч ТВ». Какой-то негодяй смонтировал видео
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов заявил, что его слова
о телеканале были смонтированы.
«Я выступал «Вконтакте», и во время
часового эфира такого не было, потом появилась эта подпольная съемка, где
что-то намонтировали. Могли и мои слова подобрать - сегодня техника такова.
Главное, что я это интервью никому не давал и о «Матч ТВ» ни слова не говорил.
Какой-то негодяй это сделал. Есть пранкеры, которые звонят по телефону, а есть телевизионные жулики. Это провокация, чтобы подставить меня и тех ребят, которые со мной были», - отметил Орлов.
Ранее в интернете было обнародовано видео интервью Орлова OFFSIDE.TV. На нем комментатор говорит следующее: «Они же вообще обанкротили «Матч
ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и
большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется (в
штате). Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И
сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех
убрать».