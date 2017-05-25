Геннадий Орлов: Я ни слова не говорил о «Матч ТВ». Какой-то негодяй смонтировал видео

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов заявил, что его слова о телеканале были смонтированы.

«Я выступал «Вконтакте», и во время часового эфира такого не было, потом появилась эта подпольная съемка, где что-то намонтировали. Могли и мои слова подобрать - сегодня техника такова. Главное, что я это интервью никому не давал и о «Матч ТВ» ни слова не говорил.

Какой-то негодяй это сделал. Есть пранкеры, которые звонят по телефону, а есть телевизионные жулики. Это провокация, чтобы подставить меня и тех ребят, которые со мной были», - отметил Орлов.

Ранее в интернете было обнародовано видео интервью Орлова OFFSIDE.TV. На нем комментатор говорит следующее: «Они же вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется (в штате). Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать».