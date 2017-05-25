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Восемь футболистов «МЮ» вошли в сборную сезона Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Технические наблюдали УЕФА - Алекс Фергюсон, Кристиан Киву, Стефан Маевски, Миксу Паателайнен,  Иоан Лупеску и Деян Станкович - составили команду сезона Лиги Европы, состоящую из 18 игроков.

В этой символической сборной большинство представителей победителя турнира – английского «Манчестер Юнайтед» (восемь человек). Напомним, что накануне «МЮ» в финале Лиги Европы переиграл голландский «Аякс» со счетом 2:0.

Полностью состав команды сезона Лиги Европы выглядит так:

вратари: Серхио Альварес («Сельта»), Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»);

защитники: Эрик Бейи («Манчестер Юнайтед»), Густаво Кабраль («Сельта»), Жереми Морель («Лион»), Матейс де Лигт («Аякс»), Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»);

полузащитники: Пабло Эрнандес («Сельта»), Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Корентин Толиссо («Лион»), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Амин Юнес («Аякс»);

нападающие: Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Александр Ляказетт («Лион»), Бертран Траоре («Аякс»).

Матч

Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)

Голы

Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).

Состав

Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)

Предупреждения:

Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция

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