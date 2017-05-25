Восемь футболистов «МЮ» вошли в сборную сезона Лиги Европы
Технические наблюдали УЕФА - Алекс Фергюсон, Кристиан
Киву, Стефан Маевски, Миксу Паателайнен, Иоан Лупеску и Деян Станкович - составили команду сезона Лиги Европы, состоящую из 18 игроков.
В этой
символической сборной большинство представителей победителя турнира –
английского «Манчестер Юнайтед» (восемь человек). Напомним, что накануне «МЮ» в
финале Лиги Европы переиграл голландский «Аякс» со счетом 2:0.
Полностью состав
команды сезона Лиги Европы выглядит так:
вратари:
Серхио Альварес («Сельта»), Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»);
защитники: Эрик Бейи («Манчестер Юнайтед»), Густаво Кабраль («Сельта»), Жереми Морель
(«Лион»), Матейс де Лигт («Аякс»), Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»), Антонио
Валенсия («Манчестер Юнайтед»);
полузащитники: Пабло Эрнандес («Сельта»), Андер Эррера («Манчестер Юнайтед»), Поль Погба
(«Манчестер Юнайтед»), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Корентин Толиссо («Лион»),
Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Амин Юнес («Аякс»);
нападающие: Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Александр Ляказетт («Лион»), Бертран Траоре («Аякс»).
Матч
Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)
Голы
Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)
Предупреждения:
Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция