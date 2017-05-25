«Матч ТВ»: Мы не планируем масштабных сокращений

Субхолдинг «ГПМ Матч» не планирует проводить масштабные сокращения. Об этом сообщается в пресс-релизе «Матч ТВ».

«Как мы ранее и сообщали, никаких масштабных сокращений субхолдинг «ГПМ Матч» не планирует. Любые личностные оценки деятельности субхолдинга «ГПМ Матч» оставляем без комментариев. Мы не имеем возможности давать опровержения после каждого сказанного кем-либо слова.



Если субхолдинг «ГПМ Матч» будет планировать какие-либо «масштабные» изменения, мы обязательно об этом сообщим заблаговременно», - приводит текст пресс-релиза ТАСС.

Ранее в интернете было обнародовано видео интервью Орлова OFFSIDE.TV c Орловым. На нем комментатор говорит следующее: «Они же вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется (в штате). Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать».

Отметим, что позднее Орлов заявил о том, что видео было смонтировано.









