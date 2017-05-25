«Матч ТВ»: Мы не планируем масштабных сокращений
Субхолдинг «ГПМ Матч» не планирует проводить масштабные сокращения. Об этом сообщается в пресс-релизе «Матч ТВ».
«Как мы ранее и сообщали, никаких масштабных сокращений субхолдинг
«ГПМ Матч» не планирует. Любые личностные оценки деятельности субхолдинга «ГПМ
Матч» оставляем без комментариев. Мы не имеем возможности давать опровержения
после каждого сказанного кем-либо слова.
Если субхолдинг «ГПМ Матч» будет планировать какие-либо «масштабные»
изменения, мы обязательно об этом сообщим заблаговременно», - приводит
текст пресс-релиза ТАСС.
Ранее в интернете было
обнародовано видео интервью Орлова OFFSIDE.TV c Орловым. На нем комментатор говорит следующее: «Они же вообще обанкротили «Матч
ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и
большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется (в
штате). Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И
сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех
убрать».
Отметим, что позднее Орлов заявил о том, что видео было смонтировано.