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«Матч ТВ»: Мы не планируем масштабных сокращений

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Субхолдинг «ГПМ Матч» не планирует проводить масштабные сокращения. Об этом сообщается в пресс-релизе «Матч ТВ».

«Как мы ранее и сообщали, никаких масштабных сокращений субхолдинг «ГПМ Матч» не планирует. Любые личностные оценки деятельности субхолдинга «ГПМ Матч» оставляем без комментариев. Мы не имеем возможности давать опровержения после каждого сказанного кем-либо слова.

Если субхолдинг «ГПМ Матч» будет планировать какие-либо «масштабные» изменения, мы обязательно об этом сообщим заблаговременно», - приводит текст пресс-релиза ТАСС.

Ранее в интернете было обнародовано видео интервью Орлова OFFSIDE.TV c Орловым. На нем комментатор говорит следующее: «Они же вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется (в штате). Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать».

Отметим, что позднее Орлов заявил о том, что видео было смонтировано.




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