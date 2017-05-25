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Алексей Швед: При «+2» промазали бросок сверху, а потом совершили ненужный умышленный фол. Дурацкие ошибки

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Форвард «Химок» Алексей Швед в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Зенита» (95:99).

- Хорошо играли всю игру, но в конце проиграли. При «+2» промазали бросок сверху, а потом совершили ненужный умышленный фол. Дурацкие ошибки. Проиграли, но ничего страшного в этом нет. Разберем ошибки, поработаем и постараемся выиграть во второй встрече. В любом случае серия будет сложная. 

- В чем причина этих двух ошибок в концовке?
- Не знаю. Я не могу отвечать за всех, а могу только за себя. Игроки не должны так легко давать сопернику забивать мячи. 

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- Перед матчем соперники постоянно говорили, что важно сдержать вас. Как к этому готовились?
- Никак не готовлюсь. Просто выхожу и играю.

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- Как вам атмосфера в этой серии? Волнительно?
- Нет. Но очень приятно играть с сильной командой. Много контактной борьбы. Надеюсь получить удовольствие от каждой встречи, победить в следующем матче и взять серию, - сказал Швед в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 99:95 (27:28, 19:16, 26:27, 27:24).

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который набрал 31 очко. В составе сине-бело-голубых 22 очка на счету Аарона Уайта, на одно очко меньше набрал Сергей Карасев. 

После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу зенитовцев. Следующий матч пройдет 27 мая в Петербурге. Начало встречи в 17:00. 

Матч

Зенит - Химки - 99:95

Состав

Зенит: Уайт (22), Карасёв С. (21), Ландри (18), Маркович (13)

Химки: Швед (31), Хаммел (15), Тодорович (13), Роуленд (12)

Место и дата

25 мая 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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