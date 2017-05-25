Геннадий Орлов: Приношу извинения руководству и всем сотрудникам «Матч ТВ»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов заявил, что его слова
о телеканале были смонтированы. Он также
принес извинения руководству и сотрудникам телеканала.
«Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил - ни про какое банкротство «Матч ТВ» ни в
какой передаче я не говорил. Это провокация, нагло смонтированная подтасовка
звука. Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам «Матча». Уверен, что
за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал», - цитирует Орлова ТАСС.
Ранее в интернете было
обнародовано видео интервью Орлова OFFSIDE.TV c Орловым. На нем комментатор говорит следующее: «Они же вообще обанкротили «Матч
ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и
большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется (в
штате). Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И
сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех
убрать».
Позднее Орлов заявил о том, что видео было смонтировано.