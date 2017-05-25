Геннадий Орлов: Приношу извинения руководству и всем сотрудникам «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов заявил, что его слова о телеканале были смонтированы. Он также принес извинения руководству и сотрудникам телеканала.

«Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил - ни про какое банкротство «Матч ТВ» ни в какой передаче я не говорил. Это провокация, нагло смонтированная подтасовка звука. Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам «Матча». Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал», - цитирует Орлова ТАСС.

Ранее в интернете было обнародовано видео интервью Орлова OFFSIDE.TV c Орловым. На нем комментатор говорит следующее: «Они же вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется (в штате). Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать».

Позднее Орлов заявил о том, что видео было смонтировано.



