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Наставник «Халла» Силва покинул свой пост

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Португальский специалист Марку Силва принял решение покинуть пост наставника английского «Халла», сообщает официальный сайт «горожан».

Руководство «Сити» предложило Силве продлить контракт, однако 39-летний португальский наставник решил уйти. Вместе с Силвой тренерский штаб покидают его помощники Жоау Педру Соуза и Гонсалу Педру, а также тренер вратарей Уго Оливейра.

Напомним, что «Халл» по итогам минувшего сезона финишировал 18-м АПЛ и покинул элиту английского футбола.

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