Наставник «Халла» Силва покинул свой пост
Португальский специалист Марку Силва принял решение покинуть
пост наставника английского «Халла», сообщает официальный сайт «горожан».
Руководство «Сити» предложило Силве продлить контракт, однако
39-летний португальский наставник решил уйти. Вместе с Силвой тренерский штаб
покидают его помощники Жоау Педру Соуза и Гонсалу Педру, а также тренер
вратарей Уго Оливейра.
Напомним, что «Халл» по итогам минувшего сезона финишировал 18-м АПЛ и покинул элиту английского футбола.
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