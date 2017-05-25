Илона Корстин: Решение создать баскетбольный «Зенит» оказалось правильным

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что решение о создании в Санкт-Петербурге баскетбольного клуба «Зенит» было правильным.



«Сейчас можно сказать, что решение создать баскетбольный клуб в Санкт-Петербурге оказалось правильным. Футбольный «Зенит» — один из самых популярных клубов России, и неудивительно, что болельщики приходят поддержать и баскетбольную команду. На матчах царит отличная атмосфера, «Юбилейный», где проходят игры, находится в центре города, болельщикам удобно приезжать, и результаты команды их, безусловно, радуют. «Зенит» показывает яркий, командный баскетбол, и у него есть все шансы попасть в финал Единой лиги и получить путевку в Евролигу», - приводит ТАСС слова Корстин.



«Зенит» обыграл в четверг «Химки» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 99:95.