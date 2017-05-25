Илона Корстин: Решение создать баскетбольный «Зенит» оказалось правильным
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает,
что решение о создании в Санкт-Петербурге баскетбольного клуба «Зенит» было
правильным.
«Сейчас
можно сказать, что решение создать баскетбольный клуб в Санкт-Петербурге
оказалось правильным. Футбольный «Зенит» — один из самых популярных клубов
России, и неудивительно, что болельщики приходят поддержать и баскетбольную
команду. На матчах царит отличная атмосфера, «Юбилейный», где проходят игры,
находится в центре города, болельщикам удобно приезжать, и результаты команды
их, безусловно, радуют. «Зенит» показывает яркий, командный баскетбол, и у него
есть все шансы попасть в финал Единой лиги и получить путевку в Евролигу»,
- приводит ТАСС слова Корстин.
«Зенит» обыграл в четверг «Химки» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 99:95.
Матч
Состав
Зенит: Уайт (22), Карасёв С. (21), Ландри (18), Маркович (13)
Химки: Швед (31), Хаммел (15), Тодорович (13), Роуленд (12)
Место и дата
25 мая 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция