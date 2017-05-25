Сборная Италии назвала состав на матч с Сан-Марино, игроков «Ювентуса» в составе нет
Стал известен состав сборной Италии на товарищеский матч со
сборной Сан-Марино. Игра состоится 31 мая в Эмполи.
Отметим, что в составе нет ни одного игрока «Ювентуса». «Юве»
3 июня предстоит финальный матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Состав сборной Италии:
Вратари: Пьерлуиджи
Голлини («Аталанта»), Симоне Скуффет («Удинезе»).
Защитники: Кристиано Бираги
(«Пескара»), Давиде Калабрия («Милан»), Маттиа Кальдара, Андреа Конти
(оба – «Аталанта»), Федерико Чеккерини, Джан Марко Феррари (оба –
«Кротоне»), Эмерсон Палмьери («Рома»), Алекс Феррари («Верона»).
Полузащитники: Симоне Верди
(«Болонья»), Даниеле Базелли («Торино»), Данило Катальди («Дженоа»), Роберто
Гальярдини («Интер»), Лоренцо Пеллегрини («Сассуоло»)
Нападающие: Доменико
Берарди, Маттео Политано (оба – «Сассуоло»), Федерико Кьеза
(«Фиорентина»), Джанлука Лападула («Милан»), Андреа Петанья («Аталанта»), Диего
Фальчинелли («Кротоне»), Роберто Инглезе («Кьево»).