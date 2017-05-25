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Сборная Италии назвала состав на матч с Сан-Марино, игроков «Ювентуса» в составе нет

Источник:  Федерация футбола ИталииКомментарии

Стал известен состав сборной Италии на товарищеский матч со сборной Сан-Марино. Игра состоится 31 мая в Эмполи.

Отметим, что в составе нет ни одного игрока «Ювентуса». «Юве» 3 июня предстоит финальный матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Состав сборной Италии:

Вратари: Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Симоне Скуффет («Удинезе»).

Защитники: Кристиано Бираги («Пескара»), Давиде Калабрия («Милан»), Маттиа Кальдара, Андреа Конти (оба – «Аталанта»), Федерико Чеккерини, Джан Марко Феррари (оба – «Кротоне»), Эмерсон Палмьери («Рома»), Алекс Феррари («Верона»).

Полузащитники: Симоне Верди («Болонья»), Даниеле Базелли («Торино»), Данило Катальди («Дженоа»), Роберто Гальярдини («Интер»), Лоренцо Пеллегрини («Сассуоло»)

Нападающие: Доменико Берарди, Маттео Политано (оба – «Сассуоло»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Джанлука Лападула («Милан»), Андреа Петанья («Аталанта»), Диего Фальчинелли («Кротоне»), Роберто Инглезе («Кьево»).

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