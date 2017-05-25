«Вест Хэм» расстался с Арбелоа и Тере
Лондонский «Вест Хэм» объявил об уходе защитника
Альваро Арбелоа и полузащитника Гекхана Тере, сообщает официальный сайт клуба АПЛ.
У Арбелоа подошел к концу годичный контракт, и «Вест
Хэм» решил не продлевать соглашение. В минувшем сезоне 34-летний Арбелоа провел
за лондонский клуб три матча.
Тере, который выступал за «Вест Хэм» на правах
аренды, вернется в турецкий «Бешикташ». Гекхан Тере в прошлом сезоне провел
пять матчей в АПЛ.
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