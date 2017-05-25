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«Вест Хэм» расстался с Арбелоа и Тере

Источник:  ФК «Вест Хэм»Комментарии

Лондонский «Вест Хэм» объявил об уходе защитника Альваро Арбелоа и полузащитника Гекхана Тере, сообщает официальный сайт клуба АПЛ.

У Арбелоа подошел к концу годичный контракт, и «Вест Хэм» решил не продлевать соглашение. В минувшем сезоне 34-летний Арбелоа провел за лондонский клуб три матча.

Тере, который выступал за «Вест Хэм» на правах аренды, вернется в турецкий «Бешикташ». Гекхан Тере в прошлом сезоне провел пять матчей в АПЛ.

Напомним, что «Вест Хэм» завершил соревновательный год на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.
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