Павел Сергеев: Почему бы «Зениту» не сыграть в Евролиге?

Защитник «Зенита» Павел Сергеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Химок» (99:95).

- Как и ожидалось, была упорная игра. Это только начало, еще ничего не ясно, впереди целая серия.

- «Зенит» оба раза выиграл «Химки» в регулярном чемпионате, не было проблем с настроем из-за этого?

- Нет, это полуфинал, здесь надо забыть регулярный чемпионат. Эту победу надо тоже забыть, впереди следующий матч.

- «Зенит» готов играть в Евролиге?

- В принципе да, почему бы не попробовать свои силы, - сказал Сергеев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 99:95 (27:28, 19:16, 26:27, 27:24).

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, который набрал 31 очко. В составе сине-бело-голубых 22 очка на счету Аарона Уайта, на одно очко меньше набрал Сергей Карасев.

После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу зенитовцев. Следующий матч пройдет 27 мая в Петербурге. Начало встречи в 17:00.