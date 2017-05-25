«Вольфсбург» обыграл «Айнтрахт» (Брауншвейг) в первом переходном матче бундеслиги

Первый переходной матч за право играть в бундеслиге между «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом» (Брауншвейг) завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вольфсбурга».

Единственный мяч с пенальти забил Марио Гомес. Ответный матч состоится 29 мая и начнется в 21:30 по Москве.

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