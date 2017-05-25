«Вольфсбург» обыграл «Айнтрахт» (Брауншвейг) в первом переходном матче бундеслиги
Первый переходной матч за право играть в бундеслиге между «Вольфсбургом»
и «Айнтрахтом» (Брауншвейг) завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0
в пользу «Вольфсбурга».
Единственный мяч с пенальти забил Марио Гомес. Ответный
матч состоится 29 мая и начнется в 21:30 по Москве.
Бундеслига
Переходные матчи
Первая игра
Матч
Вольфсбург - Айнтрахт Б - 1:0 (1:0)
Голы
Гомес 35 (1:0 - пен.).
Состав
Вольфсбург: Кастельс, Волльшайд, Треш, Кнохе, Дидави (Дежага, 83), Нтеп (Виейринья, 46), Луис Густаво, Малли, Гилавоги (Арнольд, 72), Герхардт, Гомес
Айнтрахт Б: Фейзич, Зауэр, Вальсвик, Декарли, Райхель, Боланд, Хохшайдт, Молль (Шонфельд, 60), Омладич, Эрнандес, Нюман (Кумбела, 60 Цук, 72)
Предупреждения:
Гилавоги, 52; Луис Густаво, 88 - Райхель, 14; Вальсвик, 34; Зауэр, 43
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
25 мая 21:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция