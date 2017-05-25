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«Вольфсбург» обыграл «Айнтрахт» (Брауншвейг) в первом переходном матче бундеслиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый переходной матч за право играть в бундеслиге между «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом» (Брауншвейг) завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вольфсбурга».

Единственный мяч с пенальти забил Марио Гомес. Ответный матч состоится 29 мая и начнется в 21:30 по Москве.

Бундеслига

Переходные матчи

Первая игра

Матч

Вольфсбург - Айнтрахт Б - 1:0 (1:0)

Голы

Гомес 35 (1:0 - пен.).

Состав

Вольфсбург: Кастельс, Волльшайд, Треш, Кнохе, Дидави (Дежага, 83), Нтеп (Виейринья, 46), Луис Густаво, Малли, Гилавоги (Арнольд, 72), Герхардт, Гомес

Айнтрахт Б: Фейзич, Зауэр, Вальсвик, Декарли, Райхель, Боланд, Хохшайдт, Молль (Шонфельд, 60), Омладич, Эрнандес, Нюман (Кумбела, 60 Цук, 72)

Предупреждения:

Гилавоги, 52; Луис Густаво, 88 - Райхель, 14; Вальсвик, 34; Зауэр, 43

Судья:

Саша Штегеманн (Германия)

Место и дата

25 мая 21:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция

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