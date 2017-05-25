Робби Хаммел: «Химки» боролись, как могли
Форвард подмосковных «Химок» Робби Хаммел после поражения от «Зенита»
в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на ошибки в
ответственный момент встречи.
«Матч получился напряженным, и мы расстроены, потому что не выиграли.
Мы боролись, как могли. Но это выездная игра, и у нас был шанс побороться за
победу в концовке. К сожалению, мы не забили несколько лэй-апов и данков,
совершили ряд потерь, в частности, я потерял мяч в ответственный момент. Мы
уступили «Зениту» три раза, но все время были близки к успеху. Мы уверены в
своих силах, нам нужна победа», - приводит официальный сайт «Химок» слова
Хаммела.
«Зенит» обыграл в четверг «Химки» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 99:95.
Матч
Состав
Зенит: Уайт (22), Карасёв С. (21), Ландри (18), Маркович (13)
Химки: Швед (31), Хаммел (15), Тодорович (13), Роуленд (12)
Место и дата
25 мая 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция