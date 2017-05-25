Робби Хаммел: «Химки» боролись, как могли

Форвард подмосковных «Химок» Робби Хаммел после поражения от «Зенита» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на ошибки в ответственный момент встречи.



«Матч получился напряженным, и мы расстроены, потому что не выиграли. Мы боролись, как могли. Но это выездная игра, и у нас был шанс побороться за победу в концовке. К сожалению, мы не забили несколько лэй-апов и данков, совершили ряд потерь, в частности, я потерял мяч в ответственный момент. Мы уступили «Зениту» три раза, но все время были близки к успеху. Мы уверены в своих силах, нам нужна победа», - приводит официальный сайт «Химок» слова Хаммела.



«Зенит» обыграл в четверг «Химки» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 99:95.