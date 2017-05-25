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«Труа» обыграл «Лорьян» в первом переходном матче чемпионата Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый переходной матч за право выступать в высшем французском дивизионе между «Труа» и «Лорьяном» завершился вничью.  Итоговый счет матча – 2:1.

В составе хозяев отличился Стефан Дарбион. «Лорьян» сравнял счет благодаря голу бывшего игрока «Спартака» Маджида Уориса.  В концовке решающий мяч забил Бенжамен Ниве.

Ответный матч состоится 28 мая и начнется в 22:00 по Москве.

Чемпионат Франции

Переходные матчи

Первая игра

«Труа» - «Лорьян» - 2:1

Голы: Дарбион, 37, Ниве, 90 – Уорис, 82.

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