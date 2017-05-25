«Труа» обыграл «Лорьян» в первом переходном матче чемпионата Франции
Первый переходной матч за право выступать в высшем
французском дивизионе между «Труа» и «Лорьяном» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:1.
В составе хозяев отличился Стефан Дарбион. «Лорьян» сравнял
счет благодаря голу бывшего игрока «Спартака» Маджида Уориса. В концовке решающий мяч забил Бенжамен Ниве.
Ответный матч состоится 28 мая и начнется в 22:00 по
Москве.
Чемпионат Франции
Переходные матчи
Первая игра
«Труа» - «Лорьян» - 2:1
Голы: Дарбион, 37, Ниве, 90 – Уорис, 82.
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