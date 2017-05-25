«Труа» обыграл «Лорьян» в первом переходном матче чемпионата Франции

Миланский «Интер» не оставляет попыток приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию. Об этом сообщает Tuttosport.

Банега может стать частью сделки по трансферу Ди Марии в «Интер»

Банега может стать частью сделки по трансферу Ди Марии в «Интер» Миланский «Интер» не оставляет попыток приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию. Об этом сообщает Tuttosport.

В среду стало известно о трансфере полузащитника Юри Тилеманса из «Андерлехта» в «Монако».

Продажа Тилеманса стала самой дорогой в истории «Андерлехта» В среду стало известно о трансфере полузащитника Юри Тилеманса из «Андерлехта» в «Монако».

«Монако» объявил о подписании Тилеманса «Монако» в своем «твиттере» объявил о подписании полузащитника бельгийского «Андерлехта» Юри Тилеманса.

Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс станет игроком «Монако». Об этом сообщил в своем твиттере итальянский журналист Фабрицио Романо.

Итальянский журналист: Тилеманс перейдет из «Андерлехта» в «Монако» Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс станет игроком «Монако». Об этом сообщил в своем твиттере итальянский журналист Фабрицио Романо.

«ПСЖ» продолжает вести работу по приобретению форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«ПСЖ» готов предложить Обамеянгу 14 миллионов евро в год

«ПСЖ» готов предложить Обамеянгу 14 миллионов евро в год «ПСЖ» продолжает вести работу по приобретению форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Ювентус» включился в борьбу за Мбаппе «Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе. Об этом сообщают итальянские СМИ.