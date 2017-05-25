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Кузнецов пробился в полуфинал турнира в Женеве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Кузнецов вышел в полуфинал турнира в швейцарской Женеве, призовой фонд которого превышает 530 тысяч долларов.

В четвертьфинале в четверг россиянин в трех партиях победил немца Седрика-Марселя Штебе со счетом 6:2, 1:6, 7:5. Матч продолжался почти два мяча.

Кузнецов в полуфинале турнира сыграет с первым номером посева швейцарцем Стэном Вавринкой.

Турнир АТР. Женева, Швейцария
Призовой фонд: 536 тыс. долларов
Покрытие: грунт
Четвертьфинал

Андрей Кузнецов (Россия) – Седрик-Марсель Штебе (Германия) - 6:2, 1:6, 7:5.

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