Даниэль Риккардо: В целом я доволен четвергом
Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился
впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он
показал, соответственно, пятый и второй результат.
«В целом я доволен четвергом. Мне нравится трасса, и нам удалось поймать на ней нужный ритм. Нам все же нужно еще кое над чем поработать, однако мы хотя бы проигрываем меньше секунды.
На городской трассе лучше не
экспериментировать с настройками, поскольку нужно хорошо знать автомобиль», -
цитирует Риккардо Autosport.
Гран-при
Монако
Вторая
свободная практика
1.
Себастьян Феттель («Феррари») – 1:12.720
2.
Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.487
3. Кими
Райкконен («Феррари») +0,563
4. Даниил
Квят («Торо Россо») +0.611
5. Карлос
Сайнс («Торо Россо») +0.680
6. Макс
Ферстаппен («Ред Булл») +0.766
7. Серхио
Перес («Форс Индия») +1.079
8. Льюис
Хэмилтон («Мерседес») +1.153
9. Кевин
Магнуссен («Хаас») +1.170
10.
Валттери Боттас («Мерседес») +1.182
11.
Стоффель Вандорн («Макларен») +1.226
12.
Дженсон Баттон («Макларен») +1.261
13.
Фелипе Масса («Уильямс») +1.283
14. Ромен
Грожан («Хаас») +1.302
15.
Эстебан Окон («Форс Индия») +1.373
16. Ланс
Стролл («Уильямс») +1.754
17. Нико
Хюлькенберг («Рено») +2.150
18.
Джолион Палмер («Рено») +2.896
19.
Маркус Эрикссон («Заубер») +2.971
20.
Паскаль Верляйн («Заубер») +2.975