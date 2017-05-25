Валттери Боттас: В перерыве между тренировками мы ошиблись в настройках
Пилот
команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после двух свободных
практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, четвертый
и десятый результат.
«Первая тренировка прошла
нормально. Но в перерыве мы внесли изменения в настройки, пытаясь улучшить
баланс, и, как оказалось, пошли по неправильному пути. Команда знает, что нужно
делать, но наши соперники очень сильны.
Прогреть шины за один круг
невозможно, на это уходит несколько кругов. Жаль, что у нас нет более мягких
составов», - цитирует Боттаса Autosport.
Гран-при
Монако
Вторая
свободная практика
1.
Себастьян Феттель («Феррари») – 1:12.720
2.
Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.487
3. Кими
Райкконен («Феррари») +0,563
4. Даниил
Квят («Торо Россо») +0.611
5. Карлос
Сайнс («Торо Россо») +0.680
6. Макс
Ферстаппен («Ред Булл») +0.766
7. Серхио
Перес («Форс Индия») +1.079
8. Льюис
Хэмилтон («Мерседес») +1.153
9. Кевин
Магнуссен («Хаас») +1.170
10.
Валттери Боттас («Мерседес») +1.182
11.
Стоффель Вандорн («Макларен») +1.226
12.
Дженсон Баттон («Макларен») +1.261
13.
Фелипе Масса («Уильямс») +1.283
14. Ромен
Грожан («Хаас») +1.302
15.
Эстебан Окон («Форс Индия») +1.373
16. Ланс
Стролл («Уильямс») +1.754
17. Нико
Хюлькенберг («Рено») +2.150
18.
Джолион Палмер («Рено») +2.896
19.
Маркус Эрикссон («Заубер») +2.971
20. Паскаль Верляйн («Заубер») +2.975