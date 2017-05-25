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Валттери Боттас: В перерыве между тренировками мы ошиблись в настройках

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, четвертый и десятый результат.

«Первая тренировка прошла нормально. Но в перерыве мы внесли изменения в настройки, пытаясь улучшить баланс, и, как оказалось, пошли по неправильному пути. Команда знает, что нужно делать, но наши соперники очень сильны.

Прогреть шины за один круг невозможно, на это уходит несколько кругов. Жаль, что у нас нет более мягких составов», - цитирует Боттаса Autosport.

Гран-при Монако

Вторая свободная практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1:12.720

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.487

3. Кими Райкконен («Феррари») +0,563

4. Даниил Квят («Торо Россо») +0.611

5. Карлос Сайнс («Торо Россо») +0.680

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.766

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1.079

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.153

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.170

10. Валттери Боттас («Мерседес») +1.182

11. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.226

12. Дженсон Баттон («Макларен») +1.261

13. Фелипе Масса («Уильямс») +1.283

14. Ромен Грожан («Хаас») +1.302

15. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.373

16. Ланс Стролл («Уильямс») +1.754

17. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.150

18. Джолион Палмер («Рено») +2.896

19. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.971

20. Паскаль Верляйн («Заубер») +2.975

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