Гвардиола сообщил об уходе Хесуса Наваса

Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас покинет стан английского клуба грядущим летом. Об этом заявил наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Мне было очень приятно поработать с Навасом. На каждой тренировке он демонстрировал самоотверженность, профессионализм и желание побеждать.

В минувшем сезоне Хесус не раз демонстрировал свою универсальность, выполняя работу на отлично. Желаю ему всего самого наилучшего в следующем клубе», – цитирует специалиста Goal.

Напомним, испанец выступал за «Сити» с 2013 года, а его контракт с клубом истекает 1 июля этого года.

Ранее сообщалось, что хавбек вернется в «Севилью» на правах свободного агента.