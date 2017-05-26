«Спартак» подписал новый контракт с Лещенко
Как сообщает официальный сайт КХЛ, московский «Спартак» подписал новый контракт с нападающим Вячеславом Лещенко.
Напомним, 22-летний игрок в минувшем сезоне провел 60 матчей, набрав 20 (6+14) очков при показателе полезности «-18».
Отмечается, что столичный клуб также подписал контракт с 36-летним защитником Дмитрием Калининым, который в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 встречах, записав в свой актив 12 (7+5) результативных баллов при показателе полезности «-4» и 47 минутах штрафного времени.
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