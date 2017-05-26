Златан Ибрагимович: Через несколько недель я вернусь на поле. В каком клубе? Посмотрим

35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, рассказал о планах на будущее.

«Через несколько недель я вернусь на поле. В каком клубе? Посмотрим. Когда ты выигрываешь трофеи, тебе не так обидно. Конечно, я сожалею, что не смог помочь команде. Я очень этого хотел, но обстоятельства сложились иначе. В итоге мне досталась другая роль – теперь я поддерживаю команду.

Самое главное, что нам удалось выиграть титулы, потому что это результат коллективной работы», – цитирует игрока сборной Швеции Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «МЮ» собирается продлить контракт с игроком, однако, его агент заверил, что на данный момент Ибрагимович не решил вопрос своего будущего.

По сообщениям прессы, к футболисту проявляют интерес клубы из Италии, а также представитель MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».