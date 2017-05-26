Андер Эррера: Гризманн – настоящий феномен, он может стать преемником Роналду

Игроки «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, а также Андер Эррера рассказали о своем отношении к форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Франции близок к переходу в английский клуб грядущим летом.

«Гризманн – блестящий игрок. Он настоящий феномен и звезда мирового футбола. Его хотят видеть в своих рядах многие команды Европы. Однако, Гризманн по-прежнему является игроком «Атлетико», а я очень уважаю этот клуб. Ранее я говорил, что этот игрок может стать преемником Месси и Роналду. – продолжает Эррера. – Он уже находится в списке лучших футболистов планеты», – сказал испанец, слова которого приводит ESPN FC.

«Нет, мы не знакомы, – говорит Мата, – но мне кажется, что Гризманн – замечательный человек. Не знаю, что произойдет в будущем, но мне нравится этот парень».