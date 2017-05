Сразу два игрока «Анахайма» выбыли на длительный срок

Генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей рассказал о травмированных игроках после окончания серии с «Нэшвиллом».

Напомним, «утки» проиграли «хищникам» в финале Западной конференции со счетом 2:4.

«Защитник Хампус Линдхольм выбыл как минимум на 4-5 месяцев. Ватанен пропустит еще больше», – приводит слова Мюррея североамериканский журналист Эрик Стефенс в своем Twitter.

