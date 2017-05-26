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Росси попал в больницу после падения на тренировке

Источник:  Sport MediasetКомментарии

Как сообщает Sport Mediaset, семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси был доставлен в больницу Римини после падения на тренировке по мотокроссу.

Согласно источнику, знаменитый спортсмен проведет в больнице всю ночь, но его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что итальянец получил травмы грудной клетки и живота.

Напомним, 7 лет назад мотогонщик серьезно травмировал ногу, также упав во время тренировки. Тогда Росси пропустил около двух месяцев.

В этом сезоне состоялось пять этапов MotoGP. Валентино  занимает третье место в общем зачете.

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