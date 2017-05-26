Росси попал в больницу после падения на тренировке

Как сообщает Sport Mediaset, семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси был доставлен в больницу Римини после падения на тренировке по мотокроссу.

Согласно источнику, знаменитый спортсмен проведет в больнице всю ночь, но его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что итальянец получил травмы грудной клетки и живота.

Напомним, 7 лет назад мотогонщик серьезно травмировал ногу, также упав во время тренировки. Тогда Росси пропустил около двух месяцев.

В этом сезоне состоялось пять этапов MotoGP. Валентино занимает третье место в общем зачете.