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«Монако» претендует на Батшуайи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Челси» Миши Батшуайи может вернуться в чемпионат Франции этим летом. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Согласно источнику, на игрока сборной Бельгии претендует «Вест Хэм», однако, «Монако» пытается перехватить нападающего, который ранее выступал в составе «Марселя».

Отмечается, что Батшуайи не устраивает его положение в стане «синих», а именно – отношение Антонио Конте, который не видит его в основе «Челси».

В минувшем сезоне бельгиец сыграл 28 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Его трансферный лист оценивается в 25 млн евро, а контракт с «синими» истекает летом 2021 года.

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