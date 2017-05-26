«Интер» близок к приобретению двух игроков «Реала»

Хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес, а также его партнер по клубу Пепе, продолжат карьеру в серии А. Об этом сообщает Sportitalia.

Согласно источнику, оба игрока перейдут этим летом в миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что Хамес близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», а Пепе в беседе со СМИ выразил надежду, что испанский клуб предложит ему новый контракт.

Источник отмечает, что сделка находится на продвинутой стадии, благодаря футбольному агенту Жорже Мендешу, который представляет интересы обоих игроков.

Отметим, что «Интер» также проявляет интерес к другому защитнику «Реала» – Данило, которым интересуются лондонский «Арсенал» и «ПСЖ».