Андреа Бардзальи: В любом матче может произойти все, что угодно. Игра с «Реалом» – не исключение

Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи дал комментарий в преддверии матча с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Сейчас мы намного увереннее в себе. Игроки выйдут на поле, а там посмотрим, что случится. В любом матче может произойти все, что угодно. Наша встреча с «Реалом» – не исключение. Мы часто говорим об этом, поскольку всего два года назад проиграли «Барселоне» в Берлине», – цитирует итальянца Marca.

Напомним, со «сливочными» действующий чемпион серии А встретится 3 июня в Кардиффе.