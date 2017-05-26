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Андреа Бардзальи: В любом матче может произойти все, что угодно. Игра с «Реалом» – не исключение

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи дал комментарий в преддверии матча с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Сейчас мы намного увереннее в себе. Игроки выйдут на поле, а там посмотрим, что случится. В любом матче может произойти все, что угодно. Наша встреча с «Реалом» – не исключение. Мы часто говорим об этом, поскольку всего два года назад проиграли «Барселоне» в Берлине», – цитирует итальянца Marca.

Напомним, со «сливочными» действующий чемпион серии А встретится 3 июня в Кардиффе.

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