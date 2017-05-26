Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 1Оттава
Футбол  Шахтер- : -Динамо Киев
Баскетбол  Бостон57 : 75Кливленд
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Интер» презентовал домашнюю форму на будущий сезон (фото)

Источник:  ФК «Интер»Комментарии

Официальный Twitter миланского «Интера» выложил фото с изображением домашней формы клуба в сезоне 2017/18.

Экипировка представлена от компании Nike. По идее дизайнеров это должно напоминать новую архитектуру Милана.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Интер» близок к приобретению Хамеса и ПепеХавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес, а также его партнер по клубу Пепе, продолжат карьеру в серии А. Об этом сообщает Sportitalia.«Наполи» предлагает контракт ЩесныИнтерес к голкиперу «Ромы» Войцеху Щесны проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.Манджукич продлил контракт с «Ювентусом»Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Лацио» проявляет интерес к ДостуФорвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост привлек внимание «Лацио». Об этом сообщают португальские СМИ.28 мая Тотти проведет последний матч за «Рому»40-летний нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти сообщил, что матч с «Дженоа» в заключительном туре серии А станет для него последним в составе римского клуба.Банега может стать частью сделки по трансферу Ди Марии в «Интер»Миланский «Интер» не оставляет попыток приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию. Об этом сообщает Tuttosport.Тотти может продолжить карьеру в чемпионате ИталииКлуб итальянской Серии А, название которого остается пока неизвестным, предложил однолетний контракт Франческо Тотти, сообщает La Gazzetta dello Sport.Гаттузо возглавит молодежную команду «Милана»Бывший игрок «Милана» и сборной Италии Дженнаро Гаттузо возглавит молодежную команду «Милана».«Рома» презентовала домашнюю форму на сезон 2017/18 (фото)Официальный Twitter «Ромы» выложил фотографию с изображением игроков столичного клуба в домашней экипировке на предстоящий сезон.Мората дал согласие на переход в «Милан»Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората, ранее выступавший за «Ювентус», решил вернуться в чемпионат Италии.Моуринью – первый тренер, выигравший ЛЧ и ЛЕ более одного разаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА более одного раза.«Рома» претендует на полузащитника «Бенфики» Линделефа«Рома» проявляет интерес у полузащитнику «Бенфики» Виктору Линделефу. Об этом сообщают итальянские СМИ.Полузащитник «Аталанты» Кесси близок к переходу в «Милан»«Милан» может в ближайшее время подписать полузащитник «Аталанты» Франка Кессие. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Бешикташ» готов предложить Манджукичу семь миллионов евро в год«Бешикташ» продолжает интересоваться форвардом «Ювентуса» Марио Манджукичем. Об этом сообщают итальянские СМИ.Пиоли согласился возглавить «Фиорентину»Бывший тренер «Интера» Стефано Пиоли договорился о контракте с «Фиорентиной». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Ювентус» включился в борьбу за Мбаппе«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе. Об этом сообщают итальянские СМИ.Защитник «Реала» продолжит карьеру в «Интере»Как сообщает Marca, миланский «Интер» достиг договоренности с руководством «Реала» по трансферу защитника сборной Бразилии Данило.«Милан» – главный фаворит в борьбе за МоратуФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората может перейти в «Милан». Об этом сообщают испанские СМИ.Нападающий «Сампдории» Шик близок к переходу в «Ювентус»Форвард «Сампдории» Патрик Шик может стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Хочу, чтобы «Милан» держался на итальянцах». Неста – о новой жизни клуба«Хочу, чтобы «Милан» держался на итальянцах». Неста – о новой жизни клубаБывший защитник «Милана» Алессандро Неста дал небольшое интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport.
Авто/мото - Остальные
Росси попал в больницу после падения на тренировке
Хоккей
Сразу два игрока «Анахайма» выбыли на длительный срок
Футбол
Андер Эррера: Гризманн – настоящий феномен, он может стать преемником Роналду
Футбол
Златан Ибрагимович: Через несколько недель я вернусь на поле. В каком клубе? Посмотрим
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости