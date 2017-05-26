«Интер» презентовал домашнюю форму на будущий сезон (фото)
Официальный Twitter миланского «Интера» выложил фото с изображением домашней формы клуба в сезоне 2017/18.
Экипировка представлена от компании Nike. По идее дизайнеров это должно напоминать новую архитектуру Милана.
👕⚫️🔵 #Inter e @nikefootball presentano la divisa Home 17/18! I nerazzurri la indosseranno in #InterUdinese 👉 https://t.co/polfwl75Z2 #FCIM pic.twitter.com/3vB6SykbVl— F.C. Internazionale (@Inter) 25 мая 2017 г.
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