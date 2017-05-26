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«Боруссия» согласна отпустить Обамеянга за 80 млн евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение покинуть немецкий клуб грядущим летом.

Как сообщает авторитетное издание Bild, у игрока сборной Габона есть предложения от «ПСЖ» и китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Отмечается, что на данный момент лучший бомбардир бундеслиги не выбрал себе новый клуб. Футболист взял время, чтобы обдумать все варианты.

При этом сообщается, что «Боруссия» отпустит Обамеянга не менее, чем за 80 млн евро.

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