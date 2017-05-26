Миочич вслед за Макгрегором хочет провести боксерский поединок с Джошуа

Чемпион UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочич выразил желание провести поединок с британским боксером Энтони Джошуа, который недавно одолел Владимир Кличко из Украины.

«Если мой бой с Джошуа произойдет, то сражение будет ярким. Полагаю, что могу многих удивить. Давайте сделаем это! Он отличный парень, сильный спортсмен и заслужил титул чемпиона. Думаю, что могу дать ему конкурентный бой. Я много боксирую, и раньше занимался боксом. Я буду в порядке. Он сильный боец, лучший в мире. Но и я тоже довольно силен», – приводит слова Миочича Allboxing.ru.

Ранее стало известно, что другой представитель UFC Конор Макгрегор ведет переговоры с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером. При этом встреча спортсменов должна пройти по правилам бокса.