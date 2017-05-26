Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 1Оттава
Футбол  Шахтер- : -Динамо Киев
Баскетбол  Бостон57 : 75Кливленд
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Миочич вслед за Макгрегором хочет провести боксерский поединок с Джошуа

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Чемпион UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочич выразил желание провести поединок с британским боксером Энтони Джошуа, который недавно одолел Владимир Кличко из Украины.

«Если мой бой с Джошуа произойдет, то сражение будет ярким. Полагаю, что могу многих удивить. Давайте сделаем это! Он отличный парень, сильный спортсмен и заслужил титул чемпиона. Думаю, что могу дать ему конкурентный бой. Я много боксирую, и раньше занимался боксом. Я буду в порядке. Он сильный боец, лучший в мире. Но и я тоже довольно силен», – приводит слова Миочича Allboxing.ru.

Ранее стало известно, что другой представитель UFC Конор Макгрегор ведет переговоры с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером. При этом встреча спортсменов должна пройти по правилам бокса.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Полгода тюрьмы за невнятный удар. За что может быть наказана Жустино Сайборг?Полгода тюрьмы за невнятный удар. За что может быть наказана Жустино Сайборг?Многие ждали стычек спортсменов на сборе бойцов UFC. И… дождались.Конор Макгрегор: Флойд, подпиши контракт, покажи, что ты не треплоИрландский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор призвал американского боксера Флойда Мэйвезера поставить подпись в контракте.Александр Густафссон – Гловер Тейшейра. Прогноз «Советского спорта»28 мая в Стокгольме (Швеция) состоится турнир UFC FIGHT NIGHT 109. В главном поединке бойцовского вечера Александр Густафссон сразится против Гловера Тейшейры.Этот день в истории. Бойцу ММА Фрэнку Миру исполнилось 38 лет (видео)Сегодня, 24 мая, исполнилось 38 лет известному во всем мире американскому бойцу смешанного стиля Фрэнку Миру.Бой на турнире UFC 213 Гарбрандт — Диллашоу отмененГлавный бой турнира UFC 213 между Коди Гарбрандтом и Ти Джеем Диллашоу отменен.UFC подписал контракт с бойцом из ИндииПромоутерская компания UFC подписала контракт с бойцом индийского происхождения тяжеловесом Аржане Буларе.Хабиб Нурмагомедов: В октябре планирую вернуться и провести бой против ФергюсонаРоссийский боец UFC Хабиб Нурмагомедов посетил Узбекистан, где провел пресс-конференцию и рассказал о своих планах на будущее.Петтис сразится против Морено на турнире UFC Fight Night 114 в МексикеUFC объявил о том, когда свой следующий поединок в промоушене проведет Энтони Петтис.Флойд Мэйвезер-младший: Я легко побил бы Головкина даже сейчасЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что он даже сейчас смог бы победить действующего чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина.Альберт Туменов: Хочется выступать в России и провести здесь еще пару боевБоец смешанного стиля Альберт Туменов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от дебюта в ACB и сравнил организацию боев в российской лиге с UFC.Канада вышла на Россию, шведы – на финнов, а Ломбертс прощается с «Зенитом». Главные новости утраКанада вышла на Россию, шведы – на финнов, а Ломбертс прощается с «Зенитом». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Мэйвезер отказался комментировать подписание контракта на бой с МакгрегоромАмериканский боксер Флойд Мэйвезер-младший демонстративно проигнорировал вопрос журналистов о том, что думает по поводу подписания звездой ММА Конором Макгрегором контракта на поединок с ним.Мэйвезер – Макгрегор. Осталось поставить одну подпись в контрактеМэйвезер – Макгрегор. Осталось поставить одну подпись в контрактеБоксерский поединок чемпиона UFC Конора Макгрегора и Флойда Мэйвезера год назад был мечтой многих фанатов единоборств.UFC проведет турнир в ЯпонииАмериканская промоутерская компания UFC собирается провести турнир в Японии на легендарной арене Saitama Super Arena, на которой состоялись самые знаковые бои в истории PRIDE.Тайсумов не выступит 28 мая на турнире UFC в Стокгольме из-за травмы плечаРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории Майрбек Тайсумов не примет участие в турнире UFC Fight Night 109, который пройдет 28 мая в Стокгольме (Швеция).Макгрегор подписал контракт на бой с МэйвезеромГлава UFC Дэйна Уайт рассказал, как обстоят дела с организацией поединка между бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером.Валентина Шевченко: Нуньес – хороший боец, но человек она плохойВалентина Шевченко: Нуньес – хороший боец, но человек она плохойПретендентка на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко потеряла уважение к Аманде Нуньес.Дмитрий Кудряшов: Бой между Джошуа и Кличко — настоящий экшнРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов поделился своим мнением о поединке между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.Кямран Аббасов: Емельяненко каждым ударом может «финишировать» МитрионаКямран Аббасов: Емельяненко каждым ударом может «финишировать» Митриона19 мая в Краснодаре победитель Гран-при Prime Selection-2016 россиянин Кямран Аббасов проведет бой против бразильца Луиза Абдалла.Деррик Льюис: Марк Хант – легенда ММА, настоящая звездаАмериканский боец смешанного стиля Деррик Льюис собирается досрочно победить новозеландца Марка Ханта на турнире UFC Fight Night 110, который состоится 10 июня в Новой Зеландии.
Авто/мото - Остальные
Росси попал в больницу после падения на тренировке
Хоккей
Сразу два игрока «Анахайма» выбыли на длительный срок
Футбол
Андер Эррера: Гризманн – настоящий феномен, он может стать преемником Роналду
Футбол
Златан Ибрагимович: Через несколько недель я вернусь на поле. В каком клубе? Посмотрим
все новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости
Энтони Джошуа
Энтони Джошуавсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Стипе Миочич
Стипе Миочичвсе новости
UFC
UFC