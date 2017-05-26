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Фабио Капелло: «Манчестер Юнайтед» – неинтересная команда

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший наставник сборной Англии Фабио Капелло прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Аяксом» в финале Лиги Европы (2:0), а также высказался о трансферных планах английского клуба.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» близки к приобретению форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Это был не самый лучший матч. Мы не увидели интересного футбола. Да, «МЮ» силен. Они неплохо защищаются, и это здорово. Но я считаю, что это неинтересная команда.

Гризманн? Он отличный футболист, однако, Антуан – не страйкер. «Юнайтед» нужно что-то большее, чем он. Думаю, команде Моуринью следует усилить другие позиции, поскольку «Челси» очень силен и догнать их будет очень сложно», – заявил итальянец, слова которого приводит Goal.

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