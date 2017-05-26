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Зигемунд порвала крестообразные связки колена и пропустит «Ролан Гаррос»

Источник:  FacebookКомментарии

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд пропустит Открытый чемпионат Франции из-за травмы колена. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

«Я повредила колено на турнире в Нюрнберге. Диагноз – разрыв крестообразных связок. Я расстроена и огорчена, что не смогу выступить на предстоящих турнирах, в том числе на Открытом чемпионате Франции, где я так хотела сыграть. Я сосредоточусь на скорейшем выздоровлении и вложу всю энергию в это», – сообщила Зигемунд.

Напомним, матчи основной сетки второго в сезоне турнира серии Большого шлема – «Ролан Гаррос» – стартуют 28 мая.

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