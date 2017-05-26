Джеймс обошел Джордана по очкам, набранным в плей-офф
Нападающий «Кливленда» Леброн Джеймс в пятой игре финальной серии Восточной конференции с «Бостоном» набрал 35 очков.
Таким образом, игрок набрал 5995 баллов в матчах плей-офф НБА и побил рекорд защитника «Чикаго» и «Вашингтона» Майкла Джордана, на счету которого 5987 очков.
Отметим, что сегодняшний матч против «Бостона» стал для лидера «Кливленда» 212-м матчем плей-офф в карьере.
Добавим, что Джеймс обошел защитника «Сан-Антонио» Ману Джинобили в списке лидеров по трехочковым броскам в плей-офф. Леброн расположился на третьем месте.
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