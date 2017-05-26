Джеймс побил рекорд Джордона, а Капелло раскритиковал «МЮ». Главные новости утра
«Советский спорт» представляет подборку утренних новостей.
1. Сразу два игрока мадридского «Реала» грядущим летом могут перейти в миланский «Интер».
2. Известный итальянский мотогонщик Валентино Росси оказался в больнице.
3. Лидер «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, пропустивший концовку минувшего сезона, не уверен, что останется в английском клубе.
4. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил об уходе своего соотечественника Хесуса Наваса.
5. Обидчик сборной России в товарищеском матче с командой Кот-д’Ивуара Уилфрид Заа продлил контракт с «Кристал Пэлас».
6. Хоккейный «Спартак» договорился с 22-летнеим нападающим Вячеславом Лещенко о новом соглашении.
7. Бывший наставник сборной России Фабио Капелло упрекнул «Манчестер Юнайтед» в отсутствии зрелищной игры.
8. Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс побил рекорд легендарного защитника «Чикаго» Майкла Джордана в пятом матче финальной серии Востока с «Бостоном».
9. К сожалению, немецкая теннисистка Лаура Зигемунд пропустит Открытый чемпионат Франции из-за травмы колена.
10. Полузащитник «Зенита» Жулиано интересен испанскому «Вильярреалу», за который выступает россиянин Денис Черышев.
11. «Питтсбург» одолел «Оттаву» и вышел в финал, где сыграет с «Нэшвиллом».
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