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Джеймс побил рекорд Джордона, а Капелло раскритиковал «МЮ». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леброн Джеймс
Леброн ДжеймсФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» представляет подборку утренних новостей. 

1. Сразу два игрока мадридского «Реала» грядущим летом могут перейти в миланский «Интер».

2. Известный итальянский мотогонщик Валентино Росси оказался в больнице.

3. Лидер «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, пропустивший концовку минувшего сезона, не уверен, что останется в английском клубе.

4. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил об уходе своего соотечественника Хесуса Наваса.

5. Обидчик сборной России в товарищеском матче с командой Кот-д’Ивуара Уилфрид Заа продлил контракт с «Кристал Пэлас».

6. Хоккейный «Спартак» договорился с 22-летнеим нападающим Вячеславом Лещенко о новом соглашении.

7. Бывший наставник сборной России Фабио Капелло упрекнул «Манчестер Юнайтед» в отсутствии зрелищной игры.

8. Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс побил рекорд легендарного защитника «Чикаго» Майкла Джордана в пятом матче финальной серии Востока с «Бостоном».

9. К сожалению, немецкая теннисистка Лаура Зигемунд пропустит Открытый чемпионат Франции из-за травмы колена.

10. Полузащитник «Зенита» Жулиано интересен испанскому «Вильярреалу», за который выступает россиянин Денис Черышев.

11. «Питтсбург» одолел «Оттаву» и вышел в финал, где сыграет с «Нэшвиллом».

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