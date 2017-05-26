«Кливленд» разгромил «Бостон» и вышел в финал плей-офф НБА
Баскетболисты «Кливленда» обыграли «Бостон» в пятом матче финальной серии Восточной конференции со счетом 135:102.
Весомый вклад в победу своей команды внес лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс, набравший 35 очков. В составе «Бостона» отличился Эйвери Брэдли, в активе которого 23 балла.
Таким образом, «Кливленд» побеждает в серии со счетом 4:1 и выходил в финал, где сыграет с «Голден Стэйт». Серия стартует 1 июня.
НБА
Плей-офф
Финал
Восточная конференция
Пятая игра
Матч
Место и дата
26 мая 03:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 1:4
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