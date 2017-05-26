«Вильярреал» проявляет интерес к Жулиано

Как сообщает ФАН, бразильский полузащитник «Зенита» Жулиано может перебраться в чемпионат Испании.

Согласно источнику, на игрока питерской команды претендует «Вильярреал», который пока не отправлял официальный запрос о его трансферной стоимости, однако собрал информацию по 26-летнему хавбеку.

Отмечается, что переход Жулиано в стан «желтой субмарины» может составить в 14 млн евро.

Напомним, игрок перебрался в «Зенит» минувшим летом. На данный момент в его активе 38 матчей, 17 голов и 13 голевых передач во всех турнирах.

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