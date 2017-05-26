Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2 ОТОттава
Футбол  Шахтер- : -Динамо Киев
Баскетбол  Бостон102 : 135Кливленд
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вильярреал» проявляет интерес к Жулиано

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Как сообщает ФАН, бразильский полузащитник «Зенита» Жулиано может перебраться в чемпионат Испании.

Согласно источнику, на игрока питерской команды претендует «Вильярреал», который пока не отправлял официальный запрос о его трансферной стоимости, однако собрал информацию по 26-летнему хавбеку.

Отмечается, что переход Жулиано в стан «желтой субмарины» может составить в 14 млн евро.

Напомним, игрок перебрался в «Зенит» минувшим летом. На данный момент в его активе 38 матчей, 17 голов и 13 голевых передач во всех турнирах.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жулиано станет одноклубником Черышева? Таблица трансферов РФПЛЖулиано станет одноклубником Черышева? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Боруссия» согласна отпустить Обамеянга за 80 млн евроФорвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение покинуть немецкий клуб грядущим летом.«Интер» близок к приобретению Хамеса и ПепеХавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес, а также его партнер по клубу Пепе, продолжат карьеру в серии А. Об этом сообщает Sportitalia.«Монако» претендует на БатшуайиФорвард «Челси» Миши Батшуайи может вернуться в чемпионат Франции этим летом. Об этом сообщает таблоид The Sun.Андер Эррера: Гризманн – настоящий феномен, он может стать преемником РоналдуИгроки «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, а также Андер Эррера рассказали о своем отношении к форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.Златан Ибрагимович: Через несколько недель я вернусь на поле. В каком клубе? Посмотрим35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, рассказал о планах на будущее.«Наполи» предлагает контракт ЩесныИнтерес к голкиперу «Ромы» Войцеху Щесны проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.Безнаказанность? Бесчинства на футболе будут продолжатьсяБезнаказанность? Бесчинства на футболе будут продолжаться«Советский спорт» продолжает резонансную тему, начатую накануне: теперь клубы не могут быть наказаны закрытием гостевых трибун.Гендиректор «Терека: Клуб не ведет переговоров с БеленовымВице-президент и генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров опроверг сообщения СМИ, что клуб ведет переговоры с голкипером «Уфы» Александром Беленовым.Денис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионствомДенис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионствомЛучший футболист премьер-лиги оп итогам сезона полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о первом днеУэйн Руни: С продолжением карьеры определюсь в ближайшее времяИгрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сказал, что имеет предложение от других клубов и примет решение о продолжении своей карьеры в течении ближайшего времени.Олег Иванов может покинуть «Терек»Как стало известно «Советскому спорту», полузащитник Олег Иванов не хочет продлевать контракт с «Тереком».Манджукич продлил контракт с «Ювентусом»Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Лацио» проявляет интерес к ДостуФорвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост привлек внимание «Лацио». Об этом сообщают португальские СМИ.«Фенербахче» получил отказ на предложение о трансферах Тайсона и Ярмоленко«Фенербахче» не удалось приобрести полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и хавбека донецкого «Шахтера» Тайсона. Об этом сообщают турецкие СМИ.Николас Пеньяилильо: Надеюсь, однажды смогу вернуться в «Зенит»Полузащитник «Депортиво Икике» Николас Пеньяилильо в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о периоде своей карьеры в «Зените».Генсек ВФВ: Вступление петербургского «Зенита» в Суперлигу - вероятный ход событийГенеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном появлении петербургского «Зенита» в Суперлиге.«Вильярреал» объявил о продлении контракта с ЭскрибойИспанский специалист Фран Эскриба продолжит работу в «Вильярреале».Банега может стать частью сделки по трансферу Ди Марии в «Интер»Миланский «Интер» не оставляет попыток приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию. Об этом сообщает Tuttosport.РФПЛ поздравила «Зенит» с 92-летиемСегодня, 25 мая футбольному клубу «Зенит» исполняется 92 года. Соответствующее поздравление было опубликовано на официальном сайте РФПЛ.
Бокс
Миочич вслед за Макгрегором хочет провести боксерский поединок с Джошуа
Футбол
«Боруссия» согласна отпустить Обамеянга за 80 млн евро
Футбол
Андреа Бардзальи: В любом матче может произойти все, что угодно. Игра с «Реалом» – не исключение
Футбол
«Интер» близок к приобретению Хамеса и Пепе
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Вильярреал
Вильярреалкалендарьстатистика
Жулиано
Жулиановсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы