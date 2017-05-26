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«Питтсбург» победил «Оттаву» и вышел в финал, где сыграет с «Нэшвиллом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» в седьмом матче финала Восточной конференции обыграли «Оттаву» со счетом 3:2.

В составе победителей точными бросками отметились Крис Куниц, оформивший дубль и Джастин Шульц. Отметим, что канадец принес победу своей команде.

Две шайбы «Оттавы» на счету Марка Стоуна и Райана Дзингела.

Таким образом, «Питтсбург» выиграл серию со счетом 4:3 и вышел в финал, где сыграет против «Нэшвилла».

НХЛ
Плей-офф
Финал
Восточная конференция
Седьмая игра 

Матч

Питтсбург - Оттава - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Куниц (Каллен, Шири), 29:55 (1:0). Стоун (Карлссон, Пажо), 30:15 (1:1). Шульц (Куниц, Кессел), 51:44 (2:1). Дзингел (Террис, Карлссон), 54:41 (2:2). Куниц (Кросби, Шульц), 85:09 (3:2).

Место и дата

26 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 3:2

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