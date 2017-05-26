«Питтсбург» победил «Оттаву» и вышел в финал, где сыграет с «Нэшвиллом»
Хоккеисты «Питтсбурга» в седьмом матче финала Восточной конференции обыграли «Оттаву» со счетом 3:2.
В составе победителей точными бросками отметились Крис Куниц, оформивший дубль и Джастин Шульц. Отметим, что канадец принес победу своей команде.
Две шайбы «Оттавы» на счету Марка Стоуна и Райана Дзингела.
Таким образом, «Питтсбург» выиграл серию со счетом 4:3 и вышел в финал, где сыграет против «Нэшвилла».
НХЛ
Плей-офф
Финал
Восточная конференция
Седьмая игра
Матч
Питтсбург - Оттава - 3:2 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Куниц (Каллен, Шири), 29:55 (1:0). Стоун (Карлссон, Пажо), 30:15 (1:1). Шульц (Куниц, Кессел), 51:44 (2:1). Дзингел (Террис, Карлссон), 54:41 (2:2). Куниц (Кросби, Шульц), 85:09 (3:2).
Место и дата
26 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 3:2